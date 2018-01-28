Минтруд одобрил закопроект о бессрочности инвалидности

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Медицинский юрист Жанна Алтунян поддержала идею Минтруда России насчет одобрения бессрочности инвалидности в условиях первого же обращения россиянина.

По словам Алтунян, данный закон будет замечательно защищать права инвалидов и поспособствует быстрому и бессрочному назначению группы инвалидности без рассмотрения причин отказа. Она привела в пример случаи, когда с человека, у которого ампутирована нижняя конечность, снимают инвалидность по той причине, что он может передвигаться и без нее.

Внесение данных изменений было поручено российским министрам труда лично от Владимира Путина.

На данный момент перечень заболеваний и травм, в случае которых будет даваться группа инвалидности, находится на доработке и в ближайшее время ожидает внедрения в закон РФ. Известно, что в проекте уже указаны примерные нововведения. Так, ребенку дадут инвалидность до 18 лет, а другие смогут получить ее при первом же обращении.