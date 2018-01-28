Ди-джей Грув объяснил, почему он присоединился к Putin Team

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Евгений Рудин, более известен как диджей Грув рассказал, почему он присоединился к Putin Team. Кроме этого, в своём недавнем интервью музыкант заявил, что каждый российский гражданин должен проголосовать на выборах.

Диджей Грув подчёркивает, что остаться дома и не пойти на выборы – это самое неверное решение. Примечательно, что в России очень маленький процент явки на президентские выборы. Поэтому данное мероприятие игнорировать нельзя.

Сам Евгений Рудин на выборах и вообще поддерживает действующего президента Путина. Это и является основной причиной, почему он присоединился к Putin Team. Музыкант считает главу государства достойной кандидатурой, которая за длительное время своего правления вывела РФ на одну дорогу со странами мировыми лидерами. Кроме этого, как считает диджей Грув, Путину удалось пробудить у части россиян патриотические чувства.

Музыкант признаётся, что присоединился к Putin Team по зову сердца. О своём решении он сообщил на официальной странице в Instagram.

Ранее о Putin Team высказывались различные звёзды эстрады, но более высокого уровня. К примеру, Филипп Киркоров заявлял, что «команда Путина» ему не нужна. Он и без неё поддерживает главу РФ, и для этого не обязательно вступать во всякие организации.