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Власти Магнитогорска требуют от НТВ извиниться за «задницу мира»‍

Вчера, 23:15

Власти города Магнитогорск требуют у сотрудников НТВ принести извинения за фразу «задница мира».

Жители Магнитогорска возмущены высказыванием телеведущего на НТВ Тиграна Кеосаяна, который 20 января в эфире канала при обсуждении разрознившегося скандала из-за высказываний Дональда Трампа по поводу стран третьего мира сказал, что «задницей мира» является город Магнитогорск, а не Таити. Данную фразу телеведущий подкрепил фотографией дымящихся труб, находящихся в городе.

Впоследствии оскорбленные горожане подали в администрацию Магнитогорска большое количество жалоб на обидное заявление. После этого власти города направили на адрес главы корпорации официальное письмо, в котором они требуют публичных извинений перед всеми магнитогорцами.


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