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Трамп считает принца Гарри и Меган Маркл «милой парочкой»

Сегодня, 12:27

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп не вошел в список лиц, приглашенных на весеннюю свадебную церемонию принца Гарри и Меган Маркл, он довольно благодушно и с симпатией отнесся к молодым. Глава Белого дома назвал жениха и невесту «милой парочкой», пожелав им счастья.

Трампа не будет на свадебной церемонии, которая состоится 19 мая в часовне Виндзорского замка. Невеста принца Гарри, она же фотомодель Маркл, следуя феминистическим тенденциям последнего времени, неоднократно называла 45-го президента США «женоненавистником и расистом». Тем не менее, американский лидер проявил дипломатические качества, заранее и заочно поздравив будущих новобрачных.

Многие политические эксперты увидели в жесте Трампа желание усилить свои позиции среди представителей чопорного британского истеблишмента. Не секрет, что члены королевского семейства во время президентских выборов в США активно и не скрывая симпатий, поддерживали Хилари Клинтон.


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