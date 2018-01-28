Посол США желает окунуться в прорубь с российскими чиновниками

Сегодня, 12:12

Американский посол в России Джон Хантсман заявил о своем желании окунуться в прорубь совместно с российскими представителями высоких чинов.

Как сказал Хантсман, купание в проруби ему пришлось по душе и является незабываемым опытом участия в русских традициях. Благодаря купанию в честь Крещения он почувствовал себя частью такого важного для россиян обычая.

Хантсман дал обещание, что в следующем году тоже искупается в проруби, но ему хотелось бы это сделать с российскими чиновниками.

Посол заявил, что намерен и дальше встречаться с русским народом, который не против подружиться и услышать о США.