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Белый дом озвучил темы, которые Трамп затронет в Конгрессе

Сегодня, 12:10

Белый дом озвучил темы, которые Дональд Трамп затронет на своём первом в этом году выступлении в Конгрессе. Сообщения об этом опубликованы в американских СМИ.

Согласно обнародованной информации, выступление Трампа перед конгрессменами будет проходить по пяти основным аспектам. Он затронет вопросы экономики, иммиграции, инфраструктуры и национальной безопасности.

Речь в Конгрессе станет первой для президента США с момента вступления его в должность. В прошлом году вместо неё он выступил со своей программой на инаугурации.

В экономической части выступления Трамп расскажет о своей политике по увеличению количества рабочих мест, рекордах на фондовом рынке, росте ВВП и налоговой реформе.

Иммиграционная часть будет сводиться к предложениям об ужесточении пограничного контроля и некоторых послаблениях для незаконных мигрантов, которые уже находятся в США.

Что касается национальной безопасности, будет предложено перевооружение армии и восстановление политики мира путём применения силы. Также не будет обойдена и тема международного терроризма, и определения того, кто сейчас для США друг, а кто – враг. 

Ожидается, что выступление Трампа в Конгрессе будет «оптимистичным и объединяющим». Он намерен уделить особое внимание необходимости сотрудничества между демократами и республиканцами.


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