Дональд Трамп рассказал об интересах демократов

Вчера, 22:15

Дональд Трамп сообщил о том, что интересует представителей Демократической партии.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter поделился информацией об интересах представителей Демократической партии Америки. Так, по его словам, демократам не интересны защищенность и безопасность территории государства, также они абсолютно нейтрально относятся к вопросам финансирования и перестройки вооруженных сил страны. Он считает, что представителей-демократов, его оппонентов, интересует лишь формирование многочисленных препятствий.

Ранее он уже выступал с обвинениями в адрес членов партии, утверждая, что тех интересуют лишь мигранты, из-за чего они не согласовали новый бюджет, а результатом стала пауза в работе правительства.