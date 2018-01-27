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Меланья Трамп равнодушна к слухам в СМИ о ее семье

Вчера, 23:32

Меланья Трамп равнодушно относится к сплетням и неправдивым рассказам, которые касаются ее семьи и родственников. СМИ каждый раз обсуждают в своих публикациях какие-то щекотливые темы относительно супругов.

 Первая леди США и супруга президента Дональда Трампа Меланья Трамп не считает нужным расстраиваться и обращать внимание на все сплетни, которые распространяют СМИ относительно ее мужа и детей. Как в газетах, так и других источниках информация о каких-то «скелетах в шкафу» Дональда и Меланьи Трамп то и дело всплывают подробности.

Представители самой Меланьи говорят, что ее совершенно эти слухи не трогают, она сосредоточена на деятельности в сфере социальной политики, которая на нее возложена правительством. Это более важно в жизни Меланиь, чем какая-то странная информация. Ранее СМИ сообщили, что Дональд Трамп замечен в неоднократных романах на стороне. Его любовницами были как актрисы, так и порнозвезды, которым он даже платил за секреты.


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