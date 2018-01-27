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Эрдоган: Возможно наступление армии Турции на Идлиб

Вчера, 20:44

Эрдоган заявил, что, при необходимости, возможно наступление армии Турции в направлении Идлиба. Турецкий президент сообщил, это является вполне реальным, если так распорядится Аллах.

 По словам Эрдогана, мощь турецкой армии позволяет ей завершение сирийской операции в течение нескольких дней. Если что пока ещё и останавливает Турцию от решительных действий, это обеспечение безопасности своих солдат и местного гражданского населения.

В то же время турецкий лидер отметил, целью военнослужащих его страны является не оккупация Африна, а освобождение этого района от захвативших его террористов и налаживание мирной жизни.

Также Эрдоган выразил озабоченность тем, что противник, обороняясь, использует гражданское население, как живой щит.

Турция вторглась в Сирию своими танками 21 января. Заявленной целью было освобождение Африна от находящихся там вооружённых формирований курдов.


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