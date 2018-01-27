Постпред США при ООН отрицает роман с главой государства: Трамп и Хейли просто партнёры?

Вчера, 19:28

Любви все должности покорны.

Распространившиеся слухи о том, что американский президент Дональд Трамп испытывает нежные чувства к своей коллеге Никки Хейли нашли своё опроверженье. Напомним, что появились они после выхода книги "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа", где читатели углядели строки о том, что у их государственного лидера есть роман на стороне, и, как оказалось, ни с кем иным, как с представителем США при ООН.

Издание журналиста Майкла Вульффа стало бестселлером в Соединённых Штатах и, как утверждает сам автор, Хейли часто находилась рядом с Трампом на борту авиалайнеров, где могло быть всё что угодно. Хотя сама Никки утверждает, что была с президентом всего один раз в самолёте и то в окружении других людей. На защиту чести и достоинства Дональда Трампа и его ближайшей коллеги встала вся администрация президента. А личный адвокат главы государства отправил официальное письмо автору с прошением приостановить продажу скандального издания.

Как бы то ни было, но публикация бестселлера началась ещё с 9 января этого года и получила широкое распространение. Приостановка или запрет дальнейшей реализации печатного продукта вряд ли уймёт создавшийся резонанс в обществе. Тем более, что Голливуд нацелен снять по книге телесериал и уже выкупил все права на будущую экранизацию. Майкл Вульфф, предполагается, будет исполнительным продюсером многосерийного выпуска. Заработав свой первый миллион долларов на этом издании, вероятнее всего Вульфф будет многократно приумножать свои финансы, которые могут перевалить через отметку в семь миллионов.

По версии самой популярной американской газеты "The New York Times" книга "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" занимает лидирующую позицию среди других бестселлеров. Однако сам главный герой разбушевавшегося скандала, считает, что журналист Майкл является психически не здоров. Трамп высказался о том, что этот неудачник-автор решил таким образом сколотить себе состояние.

Напомним, что недавно американский лидер назвал победителей премии в конкурсе "самые фейковые новости года". Лидерами оказались газета "The New York Times" и ведущие телеканалы "ABC" и "CNN".