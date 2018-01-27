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Почти 70 процентов россиян готовы следить за выборами президента

Вчера, 18:32

Почти 70 процентов россиян будут следить за президентскими выборами. Телевидение станет главным из источников информации про избирательную кампанию.

Далее в списке интернет и разговоры с родственниками. Из пожилой аудитории телевизор предпочитают 65 процентов опрошенных, в молодой - 16 процентов. Касаемо сети интернет, в предвыборной гонке им будут пользоваться лишь 2 процента, а среди молодёжи в десять раз больше.

Также россияне ответили на вопросы, из каких источников они черпают информацию. 75 процентов приходится на телевидение, 36 процентов - новости в интернете, 17 - форумы, 14 - радио и 12 - обычная пресса. По результатам опросов, более половины респондентов узнают о событиях в стране и мире из репортажей Первого канала. После в рейтинге находится "Россия 1", далее с отрывом идут каналы "Россия 24" и "РЕН ТВ."


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