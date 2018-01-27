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Депутаты Госдумы выразили соболезнования в связи со смертью Бориса Резника

Вчера, 18:27

Депутаты Госдумы выразили соболезнования в связи со смертью бывшего коллеги, секретаря Союза журналистов России Бориса Резника.

 Николай Герасименко отметил, что Резник никогда ничего не боялся, и в своих расследованиях порой добывал такие сведения, которых остальные боялись. Он вспомнил, что будучи депутатом, тот занимался правозащитной деятельностью, помогал некоторым людям доказать невиновность, и если брался за дело, то обязательно все доводил до конца. Он назвал невосполнимой утратой то, что Борис Львович так и не успел написать свою книгу о работе в Госдуме, для которой было собрано уже достаточно материала.

Леонид Левин назвал Резника блестящим журналистом, который стал для них примером в борьбе с коррупцией и несправедливостью в обществе. Он добавил, что Борис Львович за четыре созыва в парламенте зарекомендовал себя как бескомпромиссный защитник интересов региона, его линия защиты может браться другими депутатами в качестве образца.

Павел Гусев вспомнил Бориса Леонидовича как талантливого, острого, и проблемного автора, абсолютно бесстрашного, всегда отстаивающего свою позицию. С одной стороны он всегда был очень добрым и мягким, но когда брался за дело, вся жесткость в борьбе за справедливость и людей брала верх над его мягкостью.

Все знакомые сошлись на мнении, что со смертью Бориса Леонидовича Резника журналистское сообщество понесло большую утрату.


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