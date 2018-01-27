VistaNews.ru


Грудинин создаст бюро, направленное на борьбу с коррупцией

Вчера, 17:43

Кандидат на должность российского президента Павел Грудинин предложил идею создания национального бюро, которое будет направлено на борьбу со взяточничеством и будет в подчинении только у главы государства и руководителей самых крупных партий.

 Павел Грудинин высказал свою идею, выступив на пленуме ЦК КПРФ, который недавно состоялся в Подмосковье. Как он сказал, создание бюро по борьбе со взятками просто необходимо. Обязательно данное бюро должно быть признано высшим органом.
Помимо этого, от Грудинина поступило предложение ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН. Также политик отметил успешный пример борьбы с коррупцией, который существует в Китае. На будущее он дал обещание, что данный вопрос будет на первом месте. Но это произойдет в том случае, если он победит на президентских выборах.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.