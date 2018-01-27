Грудинин создаст бюро, направленное на борьбу с коррупцией

Вчера, 17:43

Кандидат на должность российского президента Павел Грудинин предложил идею создания национального бюро, которое будет направлено на борьбу со взяточничеством и будет в подчинении только у главы государства и руководителей самых крупных партий.

Павел Грудинин высказал свою идею, выступив на пленуме ЦК КПРФ, который недавно состоялся в Подмосковье. Как он сказал, создание бюро по борьбе со взятками просто необходимо. Обязательно данное бюро должно быть признано высшим органом.

Помимо этого, от Грудинина поступило предложение ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН. Также политик отметил успешный пример борьбы с коррупцией, который существует в Китае. На будущее он дал обещание, что данный вопрос будет на первом месте. Но это произойдет в том случае, если он победит на президентских выборах.