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Победа во втором туре выборов в Чехии оказалась у Милоша Земана

Вчера, 18:17

Второй тур выборов в Чехии на пост президента закончился победой Милоша Земана. За нынешнего правителя граждане отдали 58% голосов.

Оппонентом Милоша Земана в предвыборной гонке стал кандидат Йирджи Драгош. В ходе голосования стало понятно по результатам, что большинство жителей государства признает будущим президентом именно Земана. После подсчета голосов выяснилось, что 58% избирателей согласны именно с таким исходом голосования.

За Драгоша проголосовали всего 42%. Аналогичная ситуация наблюдалась и в первом туре, когда разрыв в голосах составил 38 и 26% соответственно. Первый этап выборов в Чехии проводился 12 и 13 января, второй 26 и 27 числа текущего месяца. Именно действующий глава страны Земан может официально считаться победителем выборов.


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