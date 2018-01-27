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В Воронеже за Путина будет агитировать сексуальная брюнетка

Сегодня, 16:44

В Воронеже окончательно определились с доверенным лицом Владимира Путина на предстоящих президентских выборах. Агитировать за продление президентского срока нынешнего главы России будет сексуальная брюнетка Алина Базарова.

Конечно, Базарова стала доверенным лицом Путина не только благодаря своей сексапильности. Девушка уже два года успешно возглавляет молодежное крыло в городской Думе. Кроме того, она не раз побеждала в разнообразных проектах политического и общественного свойства, что приносило Воронежу определенные материальные дивиденды.

Например, проект Базаровой по стратегическому развитию города принес 200 тысяч рублей грантовых инвестиций. В настоящее время Алина обеспечила себе благодаря собственному уму повышение квалификации по государственной программе муниципального управления в Московском государственном университете имени Ломоносова. Базарова до середины марта будет участвовать в дебатах с главными оппонентами Путина.


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