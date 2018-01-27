В Ростовской области студент оштрафован за незаконную расклейку агитматериалов

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Студент из Батайска Ростовской области стал заложником собственной неосторожности. Так, парня арестовали полицейские за незаконную расклейку агитматериалов. В России зарегистрировано в 2018 году 4 случая таких правонарушений. Все задержанные агитировали «за» Навального.

В Ростовской области новый случай нарушений в рамках размещения печатных агитационных материалов в неположенных для этого местах. Данное правонарушение будет рассматриваться по части 2 ст. 5.12 КоАП РФ. Виновником стал студент из Батайска. Парня задержали за совершением преступления. Было изъято агитационные материалы в поддержку Алексея Навального.

Напомним, ранее задержали сотрудники ГИБДД жителей Ростова-на-Дону, Батайска и Азова за аналогичную деятельность. После задержания парни заявили, что агитматериалы получили в штабе волонтеров в поддержку кандидата в президенты РФ Алексея Навального.