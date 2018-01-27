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США возобновят программу «Звездных войн» ради победы над РФ и КНР

Сегодня, 15:46

В США ради победы над РФ и КНР возобновят программу «Звёздных войн». Таким образом, космическое противостояние может вернуться к эпохе Холодной войны и даже начаться в значительно больших размерах.

 Сообщение о реанимации программы сделал Джеймс Мэттис, возглавляющий Пентагон. Он сообщил, что США утрачивают конкурентное преимущество во всех областях, где могут происходить боевые действия. Это касается не только земли, воздуха и моря, но также космоса и кеберпространства. Следовательно, сделал он вывод, необходима модернизация вооружений. По его мнению, США не смогут победить в «завтрашнем конфликте» с помощью «вчерашнего оружия».

Генерал отметил, в грядущей войне основные действия развернутся в космосе. Это связано с тем, что на орбите сейчас размещено множество спутников, без которых невозможно наблюдение или применение высокоточного вооружения.

Некоторые основания для опасений главы Пентагона, как полагают специалисты, действительно имеются. Китай уже показал, как сбил баллистической ракетой свой метеоспутник, срок службы которого истёк.

Знатоки обратили внимание на следующее совпадение. Как и в тот момент, когда о начале программы СМИ объявили в первый раз, сейчас это также совпало с появлением на экранах очередной серии киносаги «Звёздные войны».


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