СМИ США: Мелания Трамп не ночует в Белом доме

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СМИ США продолжают держать руку на пульсе скандала с изменой Дональда Трампа. Известно, что Мелания не ночует в стенах Белого дома. По мнению аналитиков, брак президента США трещит по швам.

Журналисты смогли узнать, что первая леди Соединенных Штатов Америки не ночует в стенах своих апартаментов в Белом доме. Соответствующее видеодоказательство появилось в сети Интернет. Скептики рассматривают причины такого поведения Мелании. Среди главных причин называют недавний секс-скандал с ее мужем.

Так, согласно данным прессы, порноактриса Сторми Дэниелс недавно рассказала, как она забавлялась с Трампом на выходных в отеле Тахо в июле 2006 года. Примечательно, что в это время Дональд находился в отношениях с Меланией, и, мало того, пара ждала появления на свет сына - Бэррона. Сейчас обманутая первая леди ситуацию со скандалом не комментирует. Дональд Трамп также соблюдает загадочное молчание.