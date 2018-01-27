VistaNews.ru


Саакашвили объявил о новом марше за импичмент Порошенко

Сегодня, 15:06

Михаил Саакашвили, несмотря на ночной арест, продолжает активно участвовать в политической жизни Украины. Так, экс-губернатор Одесской области собирается провести новый марш за импичмент Петра Порошенко. Мероприятие состоится 4 февраля в парке им. Тараса Шевченко, далее сторонники Саакашвили соберутся на Майдане.

Обвиняемый по четырем статьям закона Украины Михаил Саакашвили продолжает будоражить граждан своим настроем в гонке за кресло в политической элите страны. Чтобы этот план удался, одиозный интриган вновь сообщил о возобновлении маршей, которые поддерживают идею отставки действующего президента Украины. Сборы единомышленников по данному вопросу состоятся 4 февраля в 12:00 по Украине. Анонсируется поход от парка Тараса Шевченко до Майдана. Ответа от официального Киева нет.

Ранее Апелляционный суд Киева назначил ночной домашний арест для Михаила Саакашвили. Теперь политик обязан соблюдать арест с 22:00 до 7:00.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.