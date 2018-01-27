Саакашвили объявил о новом марше за импичмент Порошенко

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Михаил Саакашвили, несмотря на ночной арест, продолжает активно участвовать в политической жизни Украины. Так, экс-губернатор Одесской области собирается провести новый марш за импичмент Петра Порошенко. Мероприятие состоится 4 февраля в парке им. Тараса Шевченко, далее сторонники Саакашвили соберутся на Майдане.

Обвиняемый по четырем статьям закона Украины Михаил Саакашвили продолжает будоражить граждан своим настроем в гонке за кресло в политической элите страны. Чтобы этот план удался, одиозный интриган вновь сообщил о возобновлении маршей, которые поддерживают идею отставки действующего президента Украины. Сборы единомышленников по данному вопросу состоятся 4 февраля в 12:00 по Украине. Анонсируется поход от парка Тараса Шевченко до Майдана. Ответа от официального Киева нет.

Ранее Апелляционный суд Киева назначил ночной домашний арест для Михаила Саакашвили. Теперь политик обязан соблюдать арест с 22:00 до 7:00.