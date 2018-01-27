Поклонская предложила Трампу посетить Крым

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Наталья Поклонская, в ответ на новые санкции США, предложила Дональду Трампу посещение российского и солнечного Крыма. При этом политик гарантирует безопасность, которую обеспечат зенитные ракетные комплексы.

Поклонская в своём интервью сказала, если Трамп захочет провести с ней деловой ужин в США, то не сможет осуществить данное мероприятие из-за собственных санкций. Поэтому он пока что может довольствоваться проведением утренней кофейной процедуры лишь с Собчак, вознамерившейся также стать президентом.

Депутат отметила, в то же время ужин Трампа с ней, раз она «невъездная», вполне можно провести в Крыму, куда она его и пригласила.

Безопасность будет обеспечиваться дивизионом систем С-400, который развёрнут на полуострове.

В завершение интервью Поклонская сообщила, что запрещают лишь когда боятся. Ограничения, которые к ней применило правительство США, депутат воспринимает в качестве позитивной оценки её труда на благо России.