СМИ: Белый дом подтвердил прекращение поставок оружия сирийским курдам

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Вашингтон более не поставляет оружие сирийским курдам, против которых в данный момент в Африне ведут операцию «Оливковая ветвь» вооружённые силы Турции. В этом советника президента турецкого государства Ибрагима Калына заверил его американский коллега Гирберт Макмастер, консультирующий главу Белого дома по вопросам национальной безопасности. Соответствующую информацию сообщают информагентства Сирии.

Незадолго до этого в МИД Турции заявили, что в ходе последнего телефонного разговора между Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом последний убедил в том же турецкого лидера. СМИ пишут, что Макмастер и Калын обсудили пути разрешения конфликта в регионе, а также сотрудничество двух стран по данному вопросу как членов НАТО.

Ранее авторитетные источники сообщили СМИ о передаче сирийским курдам американских ПЗРК.