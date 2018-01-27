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Сенаторы прокомментировали призыв Порошенко к коалиции против РФ

Сегодня, 13:42

Сенаторы прокомментировали призыв Порошенко к ЕС о создании «новой коалиции» против РФ. В частности, Сергей Цеков, входящий в комитет Совфеда по международным делам, назвал его следствием отчаяния украинского президента.

Цеков полагает, подобные призывы Порошенко являются свидетельством наличия в украинской политике больших проблем. Политик сообщил, что лидер Украины не пользуется особенной поддержкой в ЕС, но очень хочет добиться большей помощи от Брюсселя.

Сенатор считает появление подобных заявлений Порошенко свидетельством отчаяния. Цеков напомнил, ранее украинский лидер упрекал РФ в ведении гибридной войны против возглавляемой им страны. Теперь он начал пугать этим Европу.

Политик сообщил, Порошенко уже видит окончание своего президентского срока и то, что Европа не спешит ему навстречу. Брюссель, по его мнению, уже не воспринимает президента Украины всерьёз. Европа сейчас более нацелена на сотрудничество с Кремлём, чем на создание непонятных коалиций против РФ.

Высказался по данному поводу и Алексей Чепа, являющийся заместителем главы думской комиссии, занимающейся международными делами. Он считает, Порошенко просто хочет денег, а предложить что-либо, кроме русофобии, он не в состоянии. Свою «борьбу» с РФ он предлагает европейцам расценивать, как вклад Украины «в общее дело».


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