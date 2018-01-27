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СМИ: Ошибка пилотов США привела к гибели 7 человек в Ираке

Сегодня, 12:52

Находящиеся на борту боевого вертолёта военно-воздушных сил США военные по ошибке обстреляли несколько автомобилей иракских сил безопасности, в результате чего погибли семеро, одиннадцать ранены, по информации телеканала "Ас-Сумария".

Как сообщается, американские военнослужащие проводили операцию по обнаружению и поимке террористов в районе Эль-Багдади в иракской провинции Эль-Анбар при помощи сил международной коалиции. После завершения операции некто бросил гранату в силовиков из окна неподалеку расположенного дома.

На обратном пути экипаж военного вертолета США зафиксировал массовое скопление неизвестных людей, которые, к тому же, были вооружены. Нахождение их в этом месте не было согласовано заранее, в связи с чем экипаж вертолета принял их за террористов и открыл огонь с воздуха. В ходе обстрела были убиты семь человек, помимо этого, еще 11 получили ранения различной степени тяжести. Позже выяснилось, что попавшие под обстрел люди были не боевиками, а представителями местного правительства, среди которых находились руководитель полиции региона и глава администрации, направлявшиеся на встречу с шейхом местного племени.

После происшествия объединенное командование коалиции дало поручение провести внутреннее расследование случившегося.


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