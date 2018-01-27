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Путин допустил оговорку в биографии Ломоносова

Сегодня, 12:45

В либеральных средствах массовой информации широко тиражируется оговорка президента России Владимира Путина по поводу конечного пункта легендарного пешего вояжа молодого Михаила Ломоносова. Вместо Москвы, российский лидер назвал Санкт-Петербург.

Накануне Татьянина дня Путин поздравлял студентов, в том числе и Казанского университета, который является одним из старейших в России. Президент не мог при этом не вспомнить основателя МГУ Ломоносова, который, по исторической легенде, с рыбным обозом пешком отправился из Архангельской губернии получать знания. Путин сообщил, что российский самородок, ставший впоследствии великим ученым, прибыл в Санкт-Петербург.

Оговорка Путина, связанная, по всей видимости, с ностальгией по городу, где он родился и жил, не была замечена федеральными телеканалами. Только в Кремле сотрудники оказались бдительными и удалили ошибку из официальной стенограммы выступления. Тем не менее, накануне выборов, либеральные издания широко растиражировали оговорку кандидата на следующий президентский срок.


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