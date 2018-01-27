Косачев заявил, что американский санкционный принтер взбесился

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Константин Косачев, глава Международного комитета в Совфеде, проанализировал количество последних санкций США по отношению к РФ, после чего заявил, что «американский санкционный принтер» как-то взбесился.

Российский государственный деятель Константин Косачев на личной странице в Facebook разместил новую запись, в которой иронично прокомментировал санкционную политику Штатов. По его мнению, «американский санкционный принтер» словно взбесился, в связи с чем начал штамповать подобные постановления аки пчелка, при этом довольно быстро поднимая «кривую карательной статистики». По его словам, к действиям Минфина и Госдепа, которые вводят большое количество новых санкций, относятся уже как к некоему ритуалу, и никак иначе. Дипломат подчеркнул, что санкционная политика в Вашингтоне носит довольно беспорядочный характер, в связи с чем вводит новые ограничения во всех сферах и направлениях, где руководство США видит хоть какие-то интересы для своей страны.

Комментируя вчерашние известия из Вашингтона, он отметил, что на Россию Минфин все также воздействует через Украину и Крым. Данные действия направлены на то, чтобы сдержать РФ и активизировать страны Европы.

Напомним, что вчера Минфин США ввел новые санкции в отношении 10 министров Донецкой и Луганской самопровозглашенных народных республик, и в отношении главы Севастополя Дмитрия Овсянникова, в ответ на что последний уже передал привет Дональду Трампу.