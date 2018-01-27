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Американский посол Хантсман призвал к решению «украинской проблемы»

Сегодня, 11:54

Глава американского диппредставительства в России Джон Хантсман заявил о необходимости налаживания тесного сотрудничества между РФ и США в контексте решения наиболее актуальных проблем, ставших первопричиной введения антироссийских санкций. Отдельно посол выделил украинский вопрос.

По словам дипломата, президент США Дональд Трамп хотел бы больше времени уделять отношениям с Россией. Хантсман подчеркнул, что в Белом доме по-прежнему рассчитывают на улучшение диалога между Москвой и Вашингтоном.

Ранее мы писали, что посол США публично попросил о встрече с высшими руководителями России. Представитель Госдепа хотел бы лично обсудить с первыми лицами государства проблемы двухстороннего сотрудничества.


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