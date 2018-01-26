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СМИ: В Африне погибли 7 мирных жителей во время обстрела со стороны Турции

Вчера, 21:31

На северо-западе Сирии в Африне 7 мирных граждан скончались во время обстрела со стороны Вооружённых сил Турции. Такие данные передаёт национальное сирийское агентство SANA.

 Обстрелу подверглись жилые кварталы Маабатли, по сведениям агентства. Все семеро погибших являлись родственниками друг другу. О раненых пока информации не имеется. Сотрудники экстренных служб работают на месте инцидента в текущее время. Они разбирают обломки домов и административных зданий, под которыми могут находиться люди.
20 января прозвучало официальное объявление Генштаба Турции о старте операции "Оливковая ветвь", направленной против афринских курдов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил мировое сообщество, что действия турецких военных направлены исключительно на борьбу с террористами и не затронут мирных граждан.


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