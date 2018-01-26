СМИ США обеспокоены отсутствием сенатора Маккейна на Капитолийском холме

Вчера, 20:41

СМИ США информируют общественность об отсутствии Джона Маккейна в комитете по вооружениям американского Сената. Согласно данным, политик отсутствует на Капитолийском холме с начала года. Причиной отсутствия сенатора на рабочем месте стал курс лечения в Аризоне.

Американские журналисты стали все больше внимания привлекать к персоне сенатора Джона Маккейна. Политик активно борется с болезнью (какой именно, не уточняется) и проходит курс лечения в клинике Аризоны. На момент отсутствия в комитете по вооружениям американского Сената его никто не заменяет.

Политики высказываются об отсутствии человека, который мог бы стать заменой Маккейну. Выступление на заседании по теме «Глобальные вызовы и стратегия США в области нацбезопасности» осуществил Инхоф, однако суть была на 100% согласована с сенатором.