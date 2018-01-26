Саакашвили суд назначил ночной домашний арест

Вчера, 19:39

Апелляционный суд Киева назначил ночной домашний арест для Михаила Саакашвили. Таким образом, политик смог отменить постановление Печерского районного суда Киева. Теперь Саакашвили обязан соблюдать арест с 22:00 до 7:00.

В Украине вновь отдали под суд экс-губернатора Одесской области. Апелляционный суд Киева обязал Михаила Саакашвили соблюдать ночной домашний арест. Так, с 22:00 до 7:00 «Михо» обязан находиться дома. Такое решение полностью отменило вердикт Печерского районного суда Киева. Также была частично удовлетворена жалоба прокуратуры на решение суда первой инстанции. Информацию об аресте политика не комментируют первые лица страны. Ситуация находится под вниманием СМИ.

Общественность скупо реагирует на ситуацию с Саакашвили. По факту дела проводится проверка и поиск новых обстоятельств дела. Петр Порошенко комментариев официально не дал и не описал ситуацию в Facebook, как он делает последнее время.