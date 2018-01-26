VistaNews.ru


Собчак: Я не предлагала Кадырову примирения

Вчера, 19:23

Ксения Собчак, желающая побороться за пост президента России, сообщила, что не предлагала Рамзану Кадырову своего примирения. Об этом она проинформировала собственных сторонников.

Собчак назвала слова Кадырова в её адрес лукавством, агрессией и мужским шовинизмом. Ранее глава Чечни назвал в своём интервью эту женщину «глупой». Собчак проинформировала своим подписчиков, что в сообщении любимого всеми, как она выразилась, руководителя Чечни содержится не только лукавство и агрессия, но также мужской шовинизм.

Кто не любит Кадырова, сообщила Собчак в своём аккаунте в Instagram, является либо безумным, либо прозападным агентом. Тем не менее, она полагает, что главе Чечни известна каждая деталь из того, чем и как живут его оппоненты. Она задаётся вопросом, почему Кадыров спрашивает, кто она такая и говорит о том, что слухом не слыхивал о таком персонаже, как Титиев.

В особенности экс-ведущую «Дом-2» задели слова Кадырова, что она, бегая и туда, и сюда, не знает, лечь-то под кого. Собчак полагает, что в Чечне допускать подобное по отношению к малознакомым женщинам является недопустимым. Она, с её слов, никуда не бегает, а ездит по стране в ходе предвыборной кампании и никогда не просила Кадырова помириться с ней.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.