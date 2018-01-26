Собчак: Я не предлагала Кадырову примирения

Вчера, 19:23

Ксения Собчак, желающая побороться за пост президента России, сообщила, что не предлагала Рамзану Кадырову своего примирения. Об этом она проинформировала собственных сторонников.

Собчак назвала слова Кадырова в её адрес лукавством, агрессией и мужским шовинизмом. Ранее глава Чечни назвал в своём интервью эту женщину «глупой». Собчак проинформировала своим подписчиков, что в сообщении любимого всеми, как она выразилась, руководителя Чечни содержится не только лукавство и агрессия, но также мужской шовинизм.

Кто не любит Кадырова, сообщила Собчак в своём аккаунте в Instagram, является либо безумным, либо прозападным агентом. Тем не менее, она полагает, что главе Чечни известна каждая деталь из того, чем и как живут его оппоненты. Она задаётся вопросом, почему Кадыров спрашивает, кто она такая и говорит о том, что слухом не слыхивал о таком персонаже, как Титиев.

В особенности экс-ведущую «Дом-2» задели слова Кадырова, что она, бегая и туда, и сюда, не знает, лечь-то под кого. Собчак полагает, что в Чечне допускать подобное по отношению к малознакомым женщинам является недопустимым. Она, с её слов, никуда не бегает, а ездит по стране в ходе предвыборной кампании и никогда не просила Кадырова помириться с ней.