В Польше запретили бандеровскую идеологию по закону

Вчера, 18:40

В Польше принят закон, запрещающий на территории страны бандеровскую идеологию. За это проголосовало большинство депутатов Сейма.

Разработчиком принятого законопроекта стал Павел Кукиз, основавший в Польше партию Kukiz’15. Сообщение об этом он разместил в своём аккаунте в Twitter.

Данный закон был принят 279 парламентариями польского Сейма из их общего количества в 414 человек. Нарушителям данного закона грозит применение против них штрафа или определение под стражу на срок до трёх лет.

Этот законопроект Кукиз направил на рассмотрение Сейма года назад. Всё это время он считался «замороженным». Этот шаг официальная Варшава предпочитала не делать для того, чтобы не ухудшать отношения с Украиной, чьи интересы она последние годы активно продвигает в ЕС.

Однако власти Киева не вняли пожеланиям поляков и пошли на дополнительную героизацию УПА* (запрещена в РФ). После этого Ващиковский, возглавляющий МИД Польши, дал украинским политикам совет о сосредоточении государственной идеологии и идентичности на «небесной сотне» и «героях АТО».

Украина решила поступить по-своему. После этого в Польше вспомнили о документе, который «пылился» уже год.

УПА* совершила в годы Второй мировой масштабную резню мирных польских жителей на Волыни. Тогда от рук извергов погибло, по некоторым оценкам, до 100 тысяч поляков.