Соловьев высмеял решение Гордон не участвовать в выборах

Вчера, 18:27

Ведущий Владимир Соловьев резко высмеял Екатерину Гордон в который раз. Так, оставившая предвыборную гонку на пост президент России Гордон насмешила телеведущего. Он также негативно отозвался о Ксении Собчак.

Екатерина Гордон и Владимир Соловьев вновь не поладили. На этот раз между знаменитостями вспыхнул новый конфликт, причиной которого стал отказ девушки участвовать в гонке на пост главы Кремля. Соловьев в свою очередь не смог не посмеяться над нецелеустремленной дамой. Также он припомнил ей недавний секс-скандал.

Припомнив фамилии Гордон (Подлипчук и Прокофьева), Владимир Соловьев вновь раскритиковал Екатерину с негативными комментариями и сравнениями. К слову, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Сейчас официально зарегистрированы 14 кандидатов. 12 из них – выдвиженцы партий, а 2 человека – беспартийные.