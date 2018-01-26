VistaNews.ru


Соловьев высмеял решение Гордон не участвовать в выборах

Вчера, 18:27

Ведущий Владимир Соловьев резко высмеял Екатерину Гордон в который раз. Так, оставившая предвыборную гонку на пост президент России Гордон насмешила телеведущего. Он также негативно отозвался о Ксении Собчак.

Екатерина Гордон и Владимир Соловьев вновь не поладили. На этот раз между знаменитостями вспыхнул новый конфликт, причиной которого стал отказ девушки участвовать в гонке на пост главы Кремля. Соловьев в свою очередь не смог не посмеяться над нецелеустремленной дамой. Также он припомнил ей недавний секс-скандал.

Припомнив фамилии Гордон (Подлипчук и Прокофьева), Владимир Соловьев вновь раскритиковал Екатерину с негативными комментариями и сравнениями. К слову, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Сейчас официально зарегистрированы 14 кандидатов. 12 из них – выдвиженцы партий, а 2 человека – беспартийные.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.