Полпред президента отметил снижение преступности в Тюменской области

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Полномочный представитель президента России Игорь Холманских заметил, что уровень преступных действий в Тюменской области снизился, исходя из показателей прошлого года.

Такое заявление Холманских сделал на совещании с представителями региональных правоохранительных органов, в котором также участвовал и губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Холманских отметил, что за минувший год преступления сократились на 4%, среди которых умышленные убийства, оборот наркотиков, грабежи, ДТП и т.д.

Владимир Якушев поделился с полпредом планами насчет выполнения задач в текущем году, сообщив, что все внимание будет акцентировано на борьбе с преступностью с помощью трех областных госпрограмм, направленных на профилактику правонарушений, повышение безопасности дорожного движения и борьбу с наркотиками.

По словам Якушева, на сегодня обстановка в Тюменской области полностью под контролем и является стабильно спокойной.