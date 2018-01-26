Посол США просит встречи с высшими чиновниками РФ

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Посол США Джон Хантсман просит встречи с высшими чиновниками РФ. В частности, он хотел бы побеседовать с такими представителями кремлёвской власти, как Медведев, Володин, Матвиенко и Герасимов.

Таким образом, отметили политологи, интересы американского посла в Москве очень широки. Он хочет получить разрешение пообщаться не только с премьером и главой Госдумы, но также с начальником Генштаба и спикером Совфеда.

Сообщение об этом размещено в Twitter на аккаунте дипмиссии США в России. Согласно нему, Хантсман готов встретиться с данными чиновниками в любое, назначенное ему, время.

Эксперты отмечают возросшую активность Хантсмана в последние дни. Посол США уже повстречался с такими важными персонами, как Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Антон Силуанов и Максим Орешкин. Помимо того, у него были рандеву с послом РФ в США, коим является Анатолий Антонов, и помощником Владимира Путина Юрием Ушаковым.

Видимо, представители официального Вашингтона намерены и далее продолжать «прощупывать почву» для дальнейших переговоров на самом высоком уровне. Об этом свидетельствуют очередные запросы посольства США в РФ. Темы бесед американского посла с высшим российским руководством пока не разглашаются. Однако, считают политологи, сам факт их проведения может свидетельствовать о многом.