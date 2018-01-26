Песков дал оценку словам британского министра обороны о «российском ударе»

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В одном из интервью министр обороны Великобритании заявил, что его ведомство изучает угрозу, которая возможна в связи с «российским ударом». Песков счел своим долгом прокомментировать такое заявление британца.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в одном из интервью рассказал журналистам, что его ведомство занимается изучением возможности молниеносного удара, который может быть нанесен со стороны России. По мнению министра, затронуты могут быть основные объекты инфраструктуры Великобритании.

Прокомментировать громкие высказывания британского министра взялся Дмитрий Песков, который заявил, что такие слова должны быть оценены российскими специалистами соответствующим образом. Такое заявление пресс-секретарь Владимира Путина сделал сегодня, 26 января.

Песков также отметил, что такого рода высказывания не способствуют развитию дружественных отношений между Россией и Великобританией. В интервью Уильямсон заверил, что российские специалисты детально изучают энергетическую систему его государства, которая связана с континентальными источниками энергии, впоследствии ударив по ним, россияне создадут панику и хаос в британском обществе.

Песков заявил, что подобные слова являются оскорбительными для всего российского народа. Депутат Государственной думы России Алексей Журавлев уверен, что министр обороны Великобритании распространяет заведомо ложную информацию, которая опускает диалог до параноидального болота русофобии.