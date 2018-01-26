Удальцов попросил мэрию Москвы провести социальный марш 10 февраля

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Активист Сергей Удальцов, координирующий «Левый фронт», подал в администрацию Москвы прошение о проведении шествия «За права жителей столичного региона» 10 февраля. Местом проведения протестной акции выбран городской участок от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова.

Организатором шествия выступило объединение активистов Москвы и столичной области. Удальцов с коллегами планирует провести от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова около 5 тысяч участников протестной акции, выступающих за права жителей Московской области. Отмечается, координатор «Левого фронта» предложил столичной мэрии альтернативный маршрут митинга, если вышеупомянутый городской участок будет занят. В случае положительного ответа от администрации Москвы, Удальцов с коллегами намерен пригласить на шествие представителей всех существующих в столице политических сил.

К слову, недавно вышедшего на свободу активиста, вместе с представителями фракций КПРФ и «Яблоко», пригласили в московскую мэрию, дабы обсудить проблемы с реализацией права на городские акции.