VistaNews.ru


Удальцов попросил мэрию Москвы провести социальный марш 10 февраля

Сегодня, 14:31

Активист Сергей Удальцов, координирующий «Левый фронт», подал в администрацию Москвы прошение о проведении шествия «За права жителей столичного региона» 10 февраля. Местом проведения протестной акции выбран городской участок от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова.

Организатором шествия выступило объединение активистов Москвы и столичной области. Удальцов с коллегами планирует провести от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова около 5 тысяч участников протестной акции, выступающих за права жителей Московской области. Отмечается, координатор «Левого фронта» предложил столичной мэрии альтернативный маршрут митинга, если вышеупомянутый городской участок будет занят. В случае положительного ответа от администрации Москвы, Удальцов с коллегами намерен пригласить на шествие представителей всех существующих в столице политических сил.

К слову, недавно вышедшего на свободу активиста, вместе с представителями фракций КПРФ и «Яблоко», пригласили в московскую мэрию, дабы обсудить проблемы с реализацией права на городские акции.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.