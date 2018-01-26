«Логики не вижу»: Памфилова прокомментировала снятие Гордон с выборов

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Не иначе как «странным» считает поступок журналистки Екатерины Гордон, заявившей сегодня о прекращении политической борьбы за пост президента России, глава ЦИК Элла Памфилова. Выразив недоумение поведением правозащитницы, председатель комиссии заявила, что не видит в нём логики.

Деятельность Гордон в период подготовки к выборам Памфилова назвала фарсом, отметив, что ранее препятствий для участия в гонке у журналистки не было. В связи с этим руководитель Центризбиркома считает странным то, что знаменитость не пожелала продолжить борьбу на «самом интересном» этапе.

Ранее в ходе пресс-конференции правозащитница заявила, что более не намерена продолжать предвыборную политическую деятельность, поскольку считает президентские выборы «шоу», принимать участие в котором она не желает. Гордон подчеркнула, что подписи, нужные для выдвижения в президенты, она собрала, но передавать в ЦИК их не будет.