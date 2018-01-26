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ЦИК попросил СМИ быть объективными ко всем кандидатам на пост президента

Сегодня, 14:07

Центральный избирательный комитет 26 января сообщил СМИ рекомендации по поводу объективности информации о деятельности каждого кандидата на пост президента России.

 По заявлениям представителей избиркома, данные рекомендации направлены на интересы избирателя согласно принципу Конституции о свободе выборов. Средства массовой информации, такие как теле- и радиокомпании, а также издания просят максимально объективно освещать предвыборные кампании всех кандидатов, придерживаясь нейтральной позиции в подаче информации.
Напомним, выборы российского президента пройдут в марте 2018 года. Однако не все кандидаты будут участвовать. Так, Екатерина Гордон сняла свою кандидатуру с выборов.


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