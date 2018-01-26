VistaNews.ru


Нижегородского депутата Атмахова лишили российского гражданства

Сегодня, 12:26

Депутат Нижегородской области Владислав Атмахов больше не является гражданином Российской Федерации. Об этом ему сообщила полиция, прислав уведомление, в котором также указано, что его паспорт отныне недействителен.

Данную информацию предоставил Александр Курдюмов, депутат Государственной думы и однопартиец Атмахова. Как сообщается, нижегородского политика лишили звания гражданина России 24 января текущего года. Однако известно, что Курдюмовым были поданы запросы в МВД и Генеральную прокуратуру России с целью получить юридическую оценку о законности данных действий со стороны полиции.
Предполагается, что причина потери гражданства кроется в его участии в конкурсе на выборы главы Нижнего Новгорода. Однако данная версия проходит проверку.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.