Нижегородского депутата Атмахова лишили российского гражданства

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Депутат Нижегородской области Владислав Атмахов больше не является гражданином Российской Федерации. Об этом ему сообщила полиция, прислав уведомление, в котором также указано, что его паспорт отныне недействителен.

Данную информацию предоставил Александр Курдюмов, депутат Государственной думы и однопартиец Атмахова. Как сообщается, нижегородского политика лишили звания гражданина России 24 января текущего года. Однако известно, что Курдюмовым были поданы запросы в МВД и Генеральную прокуратуру России с целью получить юридическую оценку о законности данных действий со стороны полиции.

Предполагается, что причина потери гражданства кроется в его участии в конкурсе на выборы главы Нижнего Новгорода. Однако данная версия проходит проверку.