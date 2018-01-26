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Гордон отказалась от участия в президентских выборах

Сегодня, 11:49

Правозащитница Екатерина Гордон не будет участвовать в президентских выборах 2018 года. Снятие своей кандидатуры политик пояснила нежеланием участвовать в «шоу».

Екатерина Гордон и ее команда выполнили условие ЦИК по сбору подписей избирателей. За правозащитницу готовы проголосовать минимум 105 тысяч россиян, однако она решила отказаться от участия в президентских выборах 2018 года. Представительница Партии добрых дел назвала мартовское волеизъявление россиян «шоу», в котором заранее известен победитель. Таким образом, Екатерина Гордон присоединилась к Антону Бакову (Монархическая партия России) и Роману Худякову (фракция «Честно»), ранее также сошедших с президентской гонки.

В настоящее время штабы кандидатов на пост лидера россиян занимаются сбором подписей избирателей для ЦИК. Об успешно проделанной работе уже отчитались представители Путина, Собчак, Явлинского, Сурайкина и Титова.


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