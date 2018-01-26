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Косачев объяснил в соцсети инцидент с украинским депутатом Ионовой

Сегодня, 11:59

Сенатор России Константин Косачев отреагировал в своем аккаунте в соцсети Facebook на инцидент, произошедший в Страсбурге с  участием украинского политика Марией Ионовой.

Мария Ионова принимала участие в сессии ПАСЕ, которая состоялась в январе этого года. Во время завтрака она подошла к парламентариям из России и достаточно четко сказала "Слава Украине", в ответ она услышала "Героям слава". Затем Ионова сказала Косачеву, что он молодец за то, что выучил.
Как заявил сам Косачев, он вместе с зампредседателем Госдумы Петром Толстым подумали, что женщина является кем-то из обслуживающего персонала. Толстой даже позволил себе пошутить, сказав "Героям сало".
На своей страничке в соцсети Косачев написал, что к ним подошла женщина не совсем здорового вида и изрекла "Слава Украине", на что Толстой отреагировал шуткой, после чего никто не предал этому значения.


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