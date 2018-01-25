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Бездомные в Москве смогут проголосовать 18 марта на Казанском вокзале

Вчера, 23:49

Бездомные в Москве смогут реализовать свое право голоса на выборах президента России в марте 2018 года. Специально для такой категории граждан будут обустроены участки на Казанском вокзале.

Очередное заседание Мосизбиркома приняло решение не избавлять бомжей в Москве от права голосовать на выборах. Отдать свой голос за кандидата в президенты России бездомные смогут на специально организованном избирательном участке, который будет размещен в районе Казанского вокзала, на Комсомольской площади.

Как высказались представители Мосизбиркома в диалоге со СМИ, право отдачи своего голоса имеют исключительно все граждане России, которые подпадают под действие закона об избирательном праве. То обстоятельство, что человек по каким-то причинам остался без крова, не может стать препятствием в участии его в избирательном процессе правительства страны. Выборы президента России состоятся 18 марта текущего года.


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