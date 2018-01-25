Курды попросили Сирию защитить границу от вторжения Турции

Вчера, 22:55

Курды в Африне призвали военное командование Сирии защитить границу от вторжения турецких военных. Ранее стало известно, что Турция намеренно идет к цели завоевать новый трофей.

Представители курдов в Африне официально обратились к военачальникам Сирии с просьбой активно защитить границу государства от вторжения турецких солдат. По их словам, правительство Турции активно ведет политику относительно массового вторжения своей армии на территории сирийского государства. Они подчеркнули, что Анкара действует очень решительно, и выявление такой агрессии тревожит граждан.

Ведь если это не прекратить, правительство турецкого государства сможет засчитать своим трофеем новый участок Сирии. На территории Африн насчитывается приблизительно 1,5 млн курдов и граждан из нескольких сирийских регионов. Турецкие власти считают, что все проживающие в этом регионе выступают в качестве террористов и намерены навести полную зачистку. С 20 января в СМИ появилась информация о том, что правительство Турции дало согласие на проведение спецоперации в любое время.