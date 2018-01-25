В Белоруссии Лукашенко отменил закон о взносах за тунеядство

Вчера, 21:30

Глава Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об отмене налога за тунеядство. Этому предшествовали массовые протесты населения во многих городах страны.

С 25 января неработающие без причины жители Белоруссии не будут платить ранее введенный сбор за тунеядство. Президент Лукашенко подписал официальный указ об отмене данного норматива. Со времени появления декрета о тунеядствующих представителей белорусского населения в государстве граждане начали активно высказывать свои протесты. Даже неоднократно фиксировались проводимые акции протеста в Минске, Гомеле и других городах.

Это послужило толчком к радикальному изменению ситуации. 25 января Александр Лукашенко своим новым указом отменил полностью внесения финансового сбора за тунеядство. Теперь те граждане, которые ранее уже платили взносы, полностью освобождены от наложенного на них обязательства.