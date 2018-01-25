Кадыров: Геям давали деньги, чтобы они прописались в Чечне

Вчера, 21:00

Рамзан Кадыров заявляет, что геям давали деньги, чтобы они прописались в Чечне. Об этом глава республики сообщил представителям издания Daily Storm.

По словам Рамзана Кадырова, чеченское правительство располагает доказательствами, согласно которым представителям ЛГБТ-меньшинств, прибывших с других стран, предоставляли денежные средства для прописки в Чечне. После делали соответствующее заявление, а затем они получали убежище за рубежом и становились обеспеченными. Как отметил чеченский лидер, он располагает неоспоримыми доказательствами в виде аудио и видеофайлов, а также голосовых сообщений.

Рамзан Кадыров рассказывает, что тема нетрадиционной ориентации на территории республики является оскорбительной, потому о ней никто не намерен разговаривать. Альви Каримов, пресс-секретарь Кадырова, отметил, что геев в Чечне попросту нет.