Нацсовет Украины проверит «Интер» из-за показа «Чародеев» и «Д’Артаньяна и 3 мушкетёров»

Вчера, 19:33

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил назначить каналу «Интер» очередную внеплановую проверку. Это связано с транслированием фильмов «Чародеи» и «Д’Артаньян и 3 мушкетёра». В них играют актёры, включённые в перечень лиц, которые являются угрозой национальной безопасности страны.

На официальном ресурсе ведомства сообщается, что сегодня, 25 января, специалисты ведомства решили назначить очередную внеплановую выездную проверку ЗАО «Телеканал «Интер» город Киев». Это будет сделано из-за сообщений от отдельных граждан Украины в СБУ. Они заявляли правоохранителям, что канал транслирует фильмы с участием актёров, которые находятся в пперечне лиц, создающих угрозы нацбезопасности государства.

Речь идёт о трансляциях 12-15 января кинофильмов «Чародеи», в которых снимался Валентин Гафт, а также «Д’Артаньян и 3 мушкетёра», где снимались Михаил Боярский, Борис Клюев и Олег Табаков.

Показом этих фильмов «Интер» нарушил часть 1 статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании». В рамках проверки специалисты выяснят, выполняет ли телевещатель действующее законы.

11 января Нацсовет также назначал «Интеру» проверки из-за трансляций «Иронии» судьбы» и остальных фильмов СССР.