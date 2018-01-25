VistaNews.ru


Нацсовет Украины проверит «Интер» из-за показа «Чародеев» и «Д’Артаньяна и 3 мушкетёров»

Вчера, 19:33

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил назначить каналу «Интер» очередную внеплановую проверку. Это связано с транслированием фильмов «Чародеи» и «Д’Артаньян и 3 мушкетёра». В них играют актёры, включённые в перечень лиц, которые являются угрозой национальной безопасности страны.

На официальном ресурсе ведомства сообщается, что сегодня, 25 января, специалисты ведомства решили назначить очередную внеплановую выездную проверку ЗАО «Телеканал «Интер» город Киев». Это будет сделано из-за сообщений от отдельных граждан Украины в СБУ. Они заявляли правоохранителям, что канал транслирует фильмы с участием актёров, которые находятся в пперечне лиц, создающих угрозы нацбезопасности государства.

Речь идёт о трансляциях 12-15 января кинофильмов «Чародеи», в которых снимался Валентин Гафт, а также «Д’Артаньян и 3 мушкетёра», где снимались Михаил Боярский, Борис Клюев и Олег Табаков.

Показом этих фильмов «Интер» нарушил часть 1 статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании». В рамках проверки специалисты выяснят, выполняет ли телевещатель действующее законы.

11 января Нацсовет также назначал «Интеру» проверки из-за трансляций «Иронии» судьбы» и остальных фильмов СССР.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.