«Вертолёты России» передадут Минобороны два Ка-226Т

Вчера, 19:21

Отечественная компания «Вертолёты России» передаст Министерству обороны два Ка-226Т до конца марта. Информацию сообщили в пресс-службе холдинга.

Холдинг «Вертолёты России» в течение двух месяцев осуществит передачу оборонному ведомству двух боевых вертолётов Ка-226Т. Отмечается, что вышеуказанные единицы смогут базироваться на кораблях. Два Ка-226Т пополнят ряды авиации специального назначения Российской Федерации. Представители холдинга рассказали, что обе единицы уже находятся на финальном этапе сборки. Далее их останется только протестировать. Вдобавок «Вертолёты России» произведут ещё несколько боевых машин, которые поступят в распоряжении Росгвардии летом текущего года.

Стоит напомнить, что первая модель была разработана ОАО «КумАПП» совместно с ОАО «Камов» ещё в 1997 году. На текущий момент Ка-226 имеет 7 различных модификаций. Многоцелевой вертолёт является уникальной российской разработкой. В качестве главного недостатка отмечается низкая крейсерская скорость.