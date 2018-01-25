Омбудсмен ДНР заявила о тайных тюрьмах на Украине

Вчера, 19:01

Уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова, по видеосвязи с ТАСС, заявила, что на Украине всё ещё существуют секретные тюрьмы.

Даная информация поступила к Дарье от освобожденных из тюрьмы пленных. Самый крупный, с начала конфликта, обмен пленниками состоялся 27 декабря 2017 года в районе Горловки. Республике Донбасса было передано 233 человека, на что взамен получили 73 освобожденных. Обе стороны обмена объявили, что сделают всё возможное, чтобы в 2018 году бартер состоялся снова. Эту информацию подтвердил лидер движения «"Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук.

Морозова сообщила, что благодаря ООН по правам человека в 2016 году была рассекречена одна из секретных украинских тюрьм, из которой освободили 13 пленных. Был проведен опрос всех освобожденных, которые рассказали всё, что с ними происходило во время заключения.