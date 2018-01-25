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Генерал США: Украина производит и продаёт танки за рубеж, а затем просит ПТРК Javelin

Вчера, 18:54

Недавно генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес посетил Харьковский танковый завод. Военный был удивлён тем, что Украина продаёт новые танки своего производства другим странам, а затем «просит» о поставках ПТРК Javelin. Бен Ходжес считает, что украинское военное производство нуждается в большей прозрачности.

 В своём недавнем интервью генерал-лейтенант заявил, что у Украины есть возможность создавать и производить отличную военную технику. В частности, его сильно впечатлил Харьковский танковый завод. Но военный удивился тому, что Украина создаёт свои собственные танки, продаёт их, а затем «просит» о поставках ПТРК Javelin.

Бен Ходжес считает, что Украина должна улучшить координацию сферы обороны. Это не только улучшит техническое оснащение армии, но и позволит производить новейшие эффективные орудия. Украина имеет огромный потенциал в создании большего числа танков и техники, но этому мешают общая структура построении экономики и парламента.

Кроме этого, генерал-лейтенант добавляет, что украинские молодые офицеры, которые в своей службе ориентируются на Запад, не имеют возможности продвижения по карьерной лестнице. Им нужно дать её, ведь это важно для страны настолько, насколько и ПТРК Javelin.


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