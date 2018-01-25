Путин: Социально-экономическое развитие Крыма стабилизируется

Вчера, 18:44

Президент России Владимир Владимирович Путин во время телемоста сообщил, что социально-экономическое развитие Крыма стабилизируется, все не так критично.

После того, как были решены вопросы в различных сферах: образования, науки, производства, развитие Крыма значительно ускорится, - о чем сообщил Путин. На начале телемоста с вузами страны глава государства вспомнил о развитии образовательных центров: университеты всегда был центром образования всей страны, что подтверждает всю важность образования.

Федерация профинансировала развитие образовательных учреждений с 2006 по 2017, выделив на усовершенствование учебных заведений 52 млрд рублей, рассказал президент. И отметил, что за счет научных исследований общегосударственные университеты смогли заработать 38 млрд рублей.

Находясь в Казани, Путин заявил, что прогресс в социально-экономической сфере идёт ускоренным путём.