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Путин: Социально-экономическое развитие Крыма стабилизируется

Вчера, 18:44

Президент России Владимир Владимирович Путин во время телемоста сообщил, что социально-экономическое развитие Крыма стабилизируется, все не так критично.

 После того, как были решены вопросы в различных сферах: образования, науки, производства, развитие Крыма значительно ускорится, - о чем сообщил Путин. На начале телемоста с вузами страны глава государства вспомнил о развитии образовательных центров: университеты всегда был центром образования всей страны, что подтверждает всю важность образования.

Федерация профинансировала развитие образовательных учреждений с 2006 по 2017, выделив на усовершенствование учебных заведений 52 млрд рублей, рассказал президент. И отметил, что за счет научных исследований общегосударственные университеты смогли заработать 38 млрд рублей.

Находясь в Казани, Путин заявил, что прогресс в социально-экономической сфере идёт ускоренным путём.


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